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OYAK'ın 64. Genel Kurulu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Başkanlığında Gerçekleştirildi

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Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 64. Genel Kurulu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Divan Başkanlığında yapıldı. Genel Kurul'a Bakan Güler'in yanı sıra diğer üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Ordu Yardımlaşma Kurumunun ( Oyak ) 64. Genel Kurulu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Divan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyak 64'üncü Genel Kurulu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Divan Başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Kurul'a Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve OYAK Yönetim Kurulu katıldı."

Kaynak: AA / Güncel

Ordu Yardımlaşma Kurumu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler OYAK Ekonomi Güncel Haberler

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