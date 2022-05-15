AFYONKARAHİSAR - Otizmli Hüseyin'e ikizi Hasan'dan büyük destek - Haberler

Afyonkarahisar'da yaşayan 16 yaşındaki Hasan Ali Kartal, kendisini örnek alan otizmli ikizi Hüseyin Eren'in gelişimi için yemesinden içmesine kadar her hareketine dikkat ediyor.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Songül ve memur Müslüm Kartal çifti, 16 yıl önce ikiz çocukları Hüseyin Eren ile Hasan Ali'yi kucaklarına aldı.

İkizlerinin mutluluğunu yaşayan anne Songül Kartal, Hüseyin Eren'in beslenme sırasında kendisiyle göz teması kurmadığını fark etti.

Otizmli olduğunu düşündüğü Hüseyin Eren'in çektiği videolarını doktorlara gösteren Kartal, otizm tanısı konulmasıyla oğlunun gelişimi için çaba içerisine girdi.

Aile eğitimi, özel eğitim ve konuşma terapistliği eğitimi alan Kartal'ın en büyük destekçisi ise eşi ve diğer oğlu Hasan Ali oldu. Kardeşinin de desteğiyle okuma ve yazmayı öğrenen Hüseyin Eren, zamanının büyük kısmını ikiziyle geçiriyor.

"Beni örnek aldığı için ona hep iyi şeyleri öğretmeye çalıştım"

Kardeşiyle vakit geçirmeye özen gösteren Hasan Ali Kartal, ikiziyle arasının çok iyi olduğunu, arabalar, sinema ve tiyatro konusunda çok sohbet ettiklerini söyledi.

Kardeşinden dolayı otizmle ilgili çok araştırma yaptığını anlatan Kartal, şöyle konuştu:

"Hüseyin'e destek olmak için elimden geleni yapıyorum. Onun gelişimine katkım olduğunu gördüğümde çok seviniyorum. Birlikte büyüdüğüm kardeşimle vakit geçirmekten zevk alıyorum. İkiz olmamıza rağmen ben kardeşimin hep rol modeli oldum. Hüseyin'in yanında hiç kötü sözler kullanmadım, hep saygılı davrandım. Hüseyin'in yatma, yemek yeme ve gündelik işlerde sürekli beni örnek aldığının farkındayım. Beni örnek aldığı için ona hep iyi şeyleri öğretmeye çalıştım. Ona karşı hiçbir zaman sesimi dahi yükseltmedim, sinirlenmedim."

Katıldığı tiyatro kulübüyle otizme dikkati çekmeye çalıştığını belirten Kartal, şöyle devam etti:

"Zaman zaman oyunlar sahneliyoruz. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, tiyatro kulübündeki arkadaşlarımı topladım. Otizm konusunda bir tiyatro gösterisi yapmayı önerdim. Arkadaşlarımda fikrimi kabul etti, 3 gün boyunca senaryo hazırladık. Bir haftalık provanın ardından oyunumuzu hazırladık. Bu oyunu da videoya çektik. Oyunda arkadaşlarıma elimden geldiğince otizmle ilgili bilgi verdim, onlara repliklerde yönlendirdim. Gösterinin sonunda da otizm konusunda güzel bir farkındalık oluştuğunu hissettim ve mutlu oldum."

"Hasan gerçekten çok güçlü bir çocuk"

Anne Songül Kartal ise aynı anda biri otizmli iki çocuğa bakmanın zor olduğunu ancak hiçbir zaman bu durumdan dert yanmadığını dile getirdi.

Bu süreçte Hasan Ali'nin sağlıklı olmasını avantaja dönüştürdüklerini vurgulayan Kartal, "Bir süre sonra Hüseyin'in kardeşi Hasan'ı örnek aldığını gördük. Bu doğrultuda hareket etmeye başladık. Hasan, gerçekten çok güçlü bir çocuk. Sürekli Hüseyin'in yanında olduğum için Hasan'a hayatı yaşayarak öğretmeye çalıştım. Hasan kardeşinin durumundan dolayı bütün işlerini kendi halletmeyi öğrendi, bize hiç sıkıntı yaratmadı." ifadelerini kullandı.