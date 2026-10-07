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ÖSYM, 2026-ÖZYES yerleştirme sonuçlarını açıkladı, kayıtlar 12-16 Ekim'de yapılacak.

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ÖSYM, spor programlarına öğrenci seçimi için yapılan 2026-ÖZYES yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuc.osym.gov.tr'den erişebilecek; kayıt hakkı kazananlar 12-16 Ekim'de ilgili üniversiteye başvuracak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet adresindeki duyuruya göre, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2026-ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 12-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA
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