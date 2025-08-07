Osmaniye Ormanları Yeniden Yeşeriyor

Güncelleme:
Osmaniye'de 4 yıl önce çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar, 2 milyon 500 bin fidan dikilerek yeniden yeşillendirildi. Fidanların boyları yer yer 70 santimetreyi geçti.

Osmaniye'de 4 yıl önce çıkan yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için dikilen fidanların boyu yer yer 70 santimetreyi aştı.

Merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz 2021'de çıktıktan sonra Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyüne sıçrayan orman yangını, ekiplerin 4 gün süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 4 ev ve 12 ahırın yanı sıra 3 bin 42 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ağaçların küle döndüğü bölgenin eski görünümüne kavuşması için Adana Orman Bölge Müdürlüğünce rehabilitasyon çalışması yürütüldü.

2 milyon 500 bin fidan dikildi

Çalışma kapsamında Karatepe-Arslantaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince tohum takviyesi yapılan 369,9 hektar alan doğal gençleştirmeye bırakıldı.

Bozkuyu Orman İşletme Şefliğince de 723,2 hektarda suni gençleştirme, 1948,9 hektarda da endüstriyel ağaçlandırma işlemi uygulandı.

Ekipler, yangından etkilenen bölgede toplamda 2 milyon 500 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Fidanların boyu yer yer 70 santimetreyi aştı

Bölgedeki fidanların boyu, yer yer 70 santimetreyi geçti.

Yeniden yeşil görünüme kavuşmaya başlayan Kazmaca ve Karatepe köylerindeki ormanlık alanlar, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
