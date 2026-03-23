Osmaniye'de yasa dışı bahis şüphelisi 18 kişinin mal varlığına el konuldu
Osmaniye'de yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkili 18 şüphelinin şirket, araç ve taşınmazlarına el konuldu. Emniyet güçleri, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmada 6 şirket, 30 araç ve 12 taşınmazı da kapsayan bir operasyon gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner