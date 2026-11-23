Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Vatandaşlar, artan gıda fiyatları ve geçim sıkıntısı nedeniyle sağlıklı beslenemediklerini belirtti. Et ve süt ürünleri gibi temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlandıklarını anlatan yurttaşlar, alışveriş yaparken ihtiyaçlarının bir kısmını alabildiklerini söyledi.

Yurttaşlar, ekonomik koşullar nedeniyle yeterli ve sağlıklı beslenemediklerini dile getirdi. Gıda fiyatlarının yanı sıra kira ve temel ihtiyaç giderlerinin de bütçelerini zorladığını belirten yurttaşlar, özellikle emeklilerin geçinmekte güçlük çektiğini ifade etti.

Bir vatandaş, temel gıda ürünlerinin fiyatlarına dikkati çekerek, geçim sıkıntısını şöyle anlattı:

"Ne ile besleneceğiz? Hayat şartları nedir? Etin kilosu 1000 lira, balın kilosu 700 lira, tereyağının kilosu 1500 lira, bir ekmek 17,5 lira. Normal iki odalı bir yerin kirası aylık 5 bin lira. Nasıl besleneceksin? Eti en son bayramda, komşular verirse yedim."

"MARKETTEN BİR POŞET DOLDURMADAN 2-3 BİN LİRA HARCIYORUZ"

Bir başka vatandaş, gıda fiyatlarının yüksekliği nedeniyle alışveriş yaparken zorlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sağlıklı beslenemiyorum. Şu günlerde biraz zor. Emekliler zaten perişan oldu. 'Gabar'dan akaryakıt çıkarttım' diyor, her gün zam geliyor. 'Karadeniz'den doğal gaz çıkarttık' diyor, yine doğal gaza zam geliyor. Gıdalar çok pahalı. Markete gidiyoruz, bir poşet bir şeyler alıyoruz. Poşet dolmadan 2-3 bin lira harcıyoruz. Marketten çıkamıyorsun, aldığını geri bırakmak zorunda kalıyorsun. Sabah kahvaltılık alacak olsan gücün yetmiyor. Geçmişte 'Bir simitle besleniyoruz, şu kadar para yapıyor' diyordu. Aynı simide döndük. Simit yesek bir bardak çayla şu kadar para tutuyor. Beslenemiyoruz."

"PARA OLACAK Kİ YEMEK YİYELİM"

Bir başka yurttaş, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeterli gıdaya ulaşamadığını belirterek, "Beslenemiyoruz, yiyecek bir şey yok. Yemek yemek için para olacak, o para da bizde yok. Zenginler yer" dedi.

Bir vatandaş ise yaşadığı geçim sıkıntısını, "Ben bir kuru ekmeğe muhtacım. Kuru ekmekle doyuyorum. Beslenemiyorum, süt bulamıyorum, alacak param yok" sözleriyle anlattı.

Kaynak: ANKA