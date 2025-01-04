Osmaniye'de Üretici Kadınlar Pazarı Açıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Üretici Kadınlar Pazarı" hizmete girdi.

Belediye tarafından Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı yanında açılan pazarda, kadınlar kendi yaptıkları ürünleri satışa sundu.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da stantları gezerek, kadınların yaptığı ürünlerden satın aldı.

Burada yaptığı konuşmada Olcar, kadınlara yönelik istihdam yaratacak projelere önem verdiklerini söyledi.

Üretici Kadınlar Proje Koordinatörü Dicle Haytaoğlu da 100 stantta üreten kadınların el emeğini sergilediğini belirterek, üreten kadınlarla kooperatifleşeceklerini ifade etti.

Kadınlar da el işlerinden gıdaya kadar yaptıkları ürünler için bu şekilde bir yer açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.