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Osmaniye'de "Turizm Master Planı Çalıştayı" düzenlendi

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Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen Turizm Master Planı Çalıştayı'nda, Osmaniye'yi günübirlik değil, konaklamalı bir destinasyon haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Osmaniye'de Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin katılımıyla "Turizm Master Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Vali Serdengeçti, Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde organize edilen programda yaptığı konuşmada, turizmin kentleri "doğru konumlandırma sanatı" olduğunu söyledi.

Osmaniye'nin sahip olduğu değerlerin yönetimi ve yatırım programlarına dönüştürülmesini ele alacaklarını belirten Serdengeçti, "Hedefimiz, Osmaniye'mizi günübirlik uğranılan bir güzergah olmaktan çıkarıp ziyaretçinin zaman ayırdığı, konakladığı, harcama yaptığı ve başkalarına tavsiye ettiği güçlü bir destinasyona dönüştürmektir." dedi.

Çalıştay, katılımcıların kent turizminin geliştirilmesine yönelik görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman
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