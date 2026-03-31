Osmaniye'de kağıt fabrikası yangını
Osmaniye'de kağıt ve karton üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeninin araştırılması için inceleme başlatılacak.
KONTROL ALTINA ALINDI
Osmaniye'de kağıt ve karton üretimi yapılan farikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacağı bildirildi. Yangın nedeniyle fabrikanın sacdan yapılma çatısının çöktüğü, büyük ölçüde hasarın meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı