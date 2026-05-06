Osmaniye'de inşaatlardan malzeme çalan 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de depremzedeler için yapılan köy evlerinden inşaat malzemeleri çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayının ardından hızlıca çalışma başlatarak zanlıların yakalanmasını sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ile Kadirli, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerinde depremzedeler için yapılan 11 köy evinden su saati ve inşaat malzemesi çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışmalarla kimlikleri ve adresleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
