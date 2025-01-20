Osmaniye'de 44 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan 2 tırda 44 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri 2 tırı kontrol noktasında durdurdu.

Araçlarda yapılan incelemede 44 bin 230 paket kaçak sigara ve 3 kilogram nargile tütünü bulundu.

Sürücüler Rauf Ç. ve Mervan Ç. gözaltına alındı.