Osmaniye'de 18 Ton Çelik Hasır Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de bir yapı firmasına ait 18 ton çelik hasırın çalınmasının ardından yapılan operasyonda, 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 23 Ekim günü organize sanayi bölgesindeki bir firmaya ait 18 ton çelik hasırın çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını, 12 suç kaydı olan E.Ö. ile 1 suç kaydı bulunan B.Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin çekici ve vinçle çaldıkları malzemeleri TIR'lara yükleyerek Hatay'a götürdükleri tespit edildi. Polis ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda E.Ö. ve B.Ö.'yü çaldıkları çelik hasırlarla birlikte yakaladı. Ele geçirilen malzemeler Osmaniye'ye getirilerek yapı işletme firmasına teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. ve B.Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Hırsızlık anları ve çalınan demirlerin TIR'lara yüklenme görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberler.com

