Osmancık'ta Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Erkan Taş Başpehlivan Oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Erkan Taş, finalde Bekir Eryücel'i yenerek başpehlivan unvanını kazandı. Güreşlere 750 sporcu katıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Erkan Taş, başpehlivan oldu.

Osmancık Belediyesince organize edilen güreşlere 32'si başpehlivan olmak üzere 750 sporcu katıldı.

Güreşlerin finalinde Erkan Taş ile Bekir Eryücel karşılaştı. Eryücel'i mağlup eden Taş, başpehlivan oldu. Mustafa Taş ve Serhat Elvan ise üçüncülüğü paylaştı.

Güreşlerin ağalık ihalesini ise 5 milyon 19 bin lira ile iş insanı Yasin Akça elde etti.

Dereceye giren pehlivanlara ödülleri MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından verildi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
