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Ortahisar'da 'Her Okulun Bir Projesi Olsun' ve 'Genç Girişim' Projeleri Sergilendi

Ortahisar'da 'Her Okulun Bir Projesi Olsun' ve 'Genç Girişim' Projeleri Sergilendi
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Ortahisar'da düzenlenen sergide, 'Her Okulun Bir Projesi Olsun' ve 'Genç Girişim' projeleri kapsamında toplamda 74 proje tanıtıldı. Sergiye katılan yaklaşık 350 öğrenci ve 54 öğretmen, projeleriyle ziyaretçilere bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Her Okulun Bir Projesi Olsun (HOPO)" ve "Genç Girişim" projelerine ait yıl sonu sergisi düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki Avni Aker Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen sergide, HOPO kapsamında kültür, sanat, bilim, teknoloji, sürdürülebilirlik, spor ve sağlıklı yaşam ile sosyal sorumluluk kategorilerinde 54 proje hazırlayan yaklaşık 350 öğrenci ile 54 öğretmen yer aldı.

Ayrıca ekonomik, çevresel, teknoloji, sanal ve sosyal girişimcilik kategorilerinin yer aldığı Genç Girişim projesinde de 60 öğrenci ve 30 öğretmenin hazırladığı 20 proje tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, yaptığı konuşmada, kentte yapılan faaliyetlere her anlamda destek verdiklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin, öğrencilerin kendilerini geliştirmek üzere yaptıkları projelerle yakından ilgilendiklerini aktaran Kızıltoprak, "Bugün de burada bütün projeleri bir arada göreceğiz. Emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın ellerine emeklerine sağlık." dedi.

Sergiye hazırladıkları projelerle katılan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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