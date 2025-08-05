Orta Koridor ile Çin'den Türkiye'ye Yük Treni Seyahati 15 Güne İndi

İSTANBUL, 5 Ağustos (Xinhua) -- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Orta Koridor'u kullanarak Çin'den gelen yük trenlerinin Türkiye'ye yalnızca 15 günde ulaştığını ve bu sayede ulaştırma verimliliğinde önemli artış sağlandığını söyledi.

Marmaray Halkalı İstasyonu'nda Çin'den gelen iki yük treni için pazartesi günü düzenlenen törende konuşan İskurt, bu trenlerin Polonya'nın Lodz kenti ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye doğru yola çıkacağını açıkladı.

508 ton kargo taşıyan trenlerden biri, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'dan yola çıkarak, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Alashankou sınır kapısı üzerinden ülkeden ayrıldı. Orta Koridor boyunca ilerleyen tren 15 gün içinde Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

Bu güzergahta transit geçiş, özellikle Hazar Denizi yakınlarında gümrük işlemleri ve hava durumuyla ilgili gecikmeler nedeniyle 20 günden fazla sürüyordu. Seyahat süresini 15 güne indirebilmenin Çin, Türkiye ve Avrupa için "ileriye dönük önemli bir adım" olduğunu belirten İskurt, bir sonraki hedefin Alashankou ile Kars arasındaki yolculuk süresini 10 güne düşürmek olduğunu söyledi.