6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu; 61 şüpheli yakalandı/ Haber eklendi

6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu; 61 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini, 61 şüphelinin yakalandığını ve 46'sının tutuklandığını açıkladı.

Şüphelilerin; Gaziantep'te sahte yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Muğla'da sosyal medya üzerinden irtibata geçtikleri 244 vatandaşı sahte yatırım sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları, Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları tespit edildi. Diyarbakır'da baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte sınavsız ehliyet ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta tefecilik yaptıkları ortaya çıkarıldı. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
