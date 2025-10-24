Ordu'da Kaçakçılık Operasyonu: 230 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 230 kilogram tütün ve birçok kaçak ürün ele geçirildi. Emniyet güçleri, Eskipazar Mahallesi'ndeki bir ev ile otogar mevkisinde şüpheli araçlarda arama yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, Eskipazar Mahallesi'ndeki bir ev ile yeni otogar mevkisinde şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yaptı.
Aramalarda, 230 kilogram tütün, 98 bin adet makaron, 4 jeneratör, 110 matkap ve hilti, 435 makine aparatı, sigara sarma makinesi, 26 parfüm ve 12 emtia ele geçirildi.
