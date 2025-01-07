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Ordu'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Maçı Düzenlendi

Ordu'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Maçı Düzenlendi
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Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Ordu'da goalball maçı gerçekleştirildi. Orduspor Görme Engelliler Takımı ile Ordu Lions Kulübü arasında empati ve farkındalık amacıyla düzenlenen müsabakada gözlerini bağlayarak maç yapan Lion'lar, görme engelli sporcularla birlikte sahada mücadele etti.

Ordu'da, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında goalball maçı organize edildi.

Orduspor Görme Engelliler Goalball Takımı ile Ordu Lions Kulübü arasında farkındalık ve empati maçı oynandı.

Ordu Lions Kulübünü temsil eden oyuncular, Atatürk Spor Salonu'ndaki müsabakada gözlerini bağlayarak görme engelli sporcularla maç yaptı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Orduspor Görme Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Yavuz, gazetecilere, görme engellilerin hayatta karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını ve başarıya hangi adımlarla ilerlediğini göstermek adına goalball müsabakasını düzenlendiklerini söyledi.

Ordu Lions Kulübü Başkanı Nermin Özel ise "Empati, farkındalık amacıyla böyle bir maçı düzenledik. Eminim amacımıza ulaşacağız. Burada gençler de var. Gençler de bu farkındalık ve empatinin daha bilincinde olacaklardır." dedi.

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır da çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Görme engelli Ümran Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, maçın ardından oyunculara madalya verildi.

Orduspor Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yadikar Erkan Çömlek ile Ordu Lions Kulübü Başkanı Nermin Özel, birbirlerine teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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