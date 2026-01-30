Haberler

Ordu'da ramazan ayı öncesinde fiyat denetimi yapıldı

Ordu'da ramazan ayı öncesinde fiyat denetimi yapıldı
Güncelleme:
Ramazan ayı öncesi, Ordu'da fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerde bulunuyor. Ekipler, marketlerde ürün fiyatlarını karşılaştırarak haksız rekabetin engellenmesini hedefliyor.

Ordu'da yaklaşan ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Altınordu ilçesindeki marketlerde çalışma yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

???????Denetimlere, Ticaret İl Müdürü Şenel Çakır da katıldı.

Uygulama ile haksız rekabet, fahiş fiyat artışı ve fırsatçılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kent genelindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
