Ordu'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Ordu'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karahamza Mahallesi'nde Cevat K. ile yeğenleri Süleyman, Necmettin ve yeğeninin eşi Hanım K. arasında tartışma çıktı.

Cevat K, tartışmanın büyümesi üzerine Necmettin, Hanım ve Süleyman K'ye tabancayla ateş etti.

Bu sırada Süleyman K. de amcası Cevat K'yi tabancayla ateş ederek bacağından vurdu.

Necmettin K. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralılar Cevat, Hanım ve Süleyman K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye'deki hastanelere kaldırıldı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Çatalpınar Ordu Güncel Haberler

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