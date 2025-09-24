Ordu'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Ordu'da Ahilik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Karapınar Mahallesi 2. Sanayi Sitesinde bulunan bir düğün salonu önünden bir araya gelen katılımcılar, Altınordu Mesleki Eğitim Merkezine kadar yürüdü.

Altınordu Mesleki Eğitim Merkezinin bahçesinde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu,

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı konuşmada, ahiliğin sadece esnaflarla ilgili olmadığını belirterek, "Her meslek ahiliği yaşamalı. Mühendiste yaşamalı, idareci de yaşamalı, belediyeci de yaşamalı, sanatkar da yaşamalı. Herkes içinde bunu yaşamalı. Nostaljik olarak tarihte kalan bir değerler manzumesi olarak düşünmemeliyiz." dedi.

Ticaret İl Müdürü Şenel Çakır ise ahiliğin yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı öğütlediğini dile getirdi.

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek de ahiliğin alın terinin, helal kazancın ve dürüst ticaretin adı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından 'Yılın Ahisi', 'Yılın Çırağı' ve 'Yılın Kalfası' seçilenlere plaket ve ödülleri sunuldu.???????

Törene, Vali Muammer Erol'un yanı sıra davetliler katıldı.