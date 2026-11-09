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Ordu Akkuş'ta tek katlı ahşap evde çıkan yangında çatıdaki 4 ton fındık yandı

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Ordu Akkuş'ta tek katlı ahşap evde çıkan yangında çatıdaki 4 ton fındık yandı
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Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Gürgenlipelit Mahallesi'nde Zeki Yılmaz'a ait tek katlı ahşap evde dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yılmaz ve ailesi kendi imkanlarıyla evden çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıdaki 4 ton fındık yandı.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, çatıda bulunan 4 ton fındık yandı.

Akkuş ilçesi Gürgenlipelit Mahallesi'nde Zeki Yılmaz'a ait tek katlı ahşap evde, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden Yılmaz ve ailesi, kendi imkanlarıyla evden çıktı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürülürken, evin çatısında bulunan 4 ton fındık yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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