Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı: KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor
Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
Narin Güran cinayetinde düğüm yarın çözülüyor
Narin Güran cinayetinde düğüm yarın çözülüyor
İnan Kıraç 87 yaşında dünya evine girdi
İnan Kıraç 87 yaşında evlendi, kızı harekete geçti

Onikişubat'ta Depremzede Kadınlar İçin Seramik Kursu Açıldı

Onikişubat'ta Depremzede Kadınlar İçin Seramik Kursu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onikişubat Belediyesi, BAE ve Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kadınlara yönelik seramik kursu ve merkezi açıldı. Proje, depremden etkilenen kadınların ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Onikişubat Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Deniz Feneri Derneği tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta seramik kursu ve kurs merkezi açıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, EXPO Arasta Çarşısı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü olarak yaşadıkları zor günlerin ardından sağlanan bu destekleri asla unutmayacaklarını belirtti.

Kadın istihdamına yönelik önemli bir adım atmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Toptaş, şunları kaydetti:

"Bu proje, sadece bir kurs merkezi açılışı değil, aynı zamanda depremin yaralarını birlikte sarmanın, dayanışmanın ve geleceğe umutla bakmanın bir göstergesidir. Bu projeyi hayata geçirirken, özellikle depremden etkilenen kadınlarımızın hayatlarına dokunmayı, onlara yeni bir kapı açmayı hedefledik. Burada kadınlarımız hem üretecek hem öğrenecek hem de emeklerini kazanca dönüştürecek. Kadınlarımızın ellerinden çıkan her bir eser, aslında sabrın, azmin ve emeğin bir yansıması olacak. Aynı zamanda kadınlarımız ürettikleri eserlerle aile ekonomilerine katkı sağlayacak."

Toptaş, belediye olarak sosyal projeler ve istihdam odaklı çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçi Yardımcısı Dr. Moza Al Hosani de projeyle dost Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadınlara sürdürülebilir destek sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bu girişimin kadınlara yeni beceriler kazandırarak ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmelerine katkı sağlayacağını belirten Hosani, "Bu projeyle her yıl 150-200 kadının seramik alanında yeni beceriler öğrenme fırsatı bularak güçlenmesi hedefleniyor. Bu sayede kadınlar sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturabilecek, yaşam standartlarını iyileştirecek ve finansal bağımsızlıklarına kavuşacak." diye konuştu.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Başkanvekili Hamit Kunt da projenin depremden etkilenen kadınların yeniden hayata tutunmasına vesile olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
img

"Hiçbir kırmızı çizgi gözetmeksizin saldıracağız"
img

Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
img

Düşen yolcu uçağının içinden görüntüler ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

Son Dakika Haberleri

Bolu okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Aralık Perşembe Bolu okul yok mu (Bolu Valiliği Açıklaması)? Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim, adı ne? Kerem Aktürkoğlu evleniyor mu, düğünü ne zaman? 12.12 saat anlamı nedir? 12 12 saat aşk anlamı 2024! 11.11 saat anlamı nedir? 11 11 saat aşk anlamı 2025! 10.10 saat anlamı nedir? 10 10 saat aşk anlamı 2024! Kadir İpek neden gözaltına alındı, ne yazdı? Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025? Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.