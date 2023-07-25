Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Bülent Akarsu, 2018 yılında spor ve hobi olarak başladığı okçuluğu daha sonra sanata dönüştürüp üretimini yaptı. Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Akarsu, internet üzerinden ve Adanalı bir ustasından aldığı eğitimlerle ok ve yay üretimine başladı. Sanal ortamda aldığı dersler ve araştırmalar neticesinde yay yapmayı öğrendiğini belirten Akarsu, severek devam ettirdiği yay üretimini hediyelik eşya olarak ilçe turizmine kazandırmayı başardı.

- Önce sporunu yaptı sonra üretimini

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Bülent Akarsu, 2018 yılında spor ve hobi olarak başladığı okçuluğu daha sonra sanata dönüştürüp üretimini yaptı.

Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Akarsu, internet üzerinden ve Adanalı bir ustasından aldığı eğitimlerle ok ve yay üretimine başladı. Sanal ortamda aldığı dersler ve araştırmalar neticesinde yay yapmayı öğrendiğini belirten Akarsu, severek devam ettirdiği yay üretimini hediyelik eşya olarak ilçe turizmine kazandırmayı başardı.

Geleneksel okçuluğa yönelik yay üretimi yaptığını belirten Akarsu; Emir Bayındır Han, Hürremşah, Erzan Hatun, Çağrı Bey ve en son olarak Kale yayı yaptığını belirtti. Akarsu, hiçbir makine kullanmadan ürettiği yayları siparişlere göre Türkiye'nin birçok iline ve yurt dışına sattığını ifade etti. Akarsu, "2018 yıllarında okçuluk sporuna başladık. Hobi olarak başladığımız bu sporu sonradan sanata dönüştürdük. Önceleri ok yaparsak sonradan geleneksel yay yapımını da bu işin içine katarak yürütmeye çalışıyoruz. Geleneksel Osmanlı yayı ve ecdadımızın yaptığı yayları örnek alarak yapmaya çalışıyoruz. Bu işe başladığımda tamamen internet üzerinden ve Adana'da bulunan Mehmet Demir adlı ustamdan destek alarak bu işi burada yürütmeye çalışıyorum. Zaman zaman zorlandığım durumlarda ustalarımızdan destek alarak geleneksel yay yapımının üretimini yapıyoruz" diye konuştu.

"Bir yayın yapımı ve çalışır hale getirilmesi yaklaşık bir haftada tamamlanıyor" diyen Akarsu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sipariş üzerine yaylar yapıyoruz. İsteğe göre menzil ve puta yaylarını hazırlıyoruz. Genellikle geleneksel yay formunu bozmadan ve ona bağlı kalarak yay yapımına devam ediyoruz. Yay almak isteyenler sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirler. Bunun yanı sıra ben zaten Özbekistan'a, Kırgızistan'a ve Hindistan'a kadar yay gönderdim. Ahlat'ta yapılan bir sanat eserini dışarıya göndermek benim için gurur vericidir. Ahlat adı altıdan başka hiçbir isim kullanmadan Ahlat'ımızın da tanıtımına katkı sunmak için bu işi ilerletmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 3-4 model yayım var. İlk yaylarımdan birisi olan Emir Bayındır Han, Hürremşah, Erzan Hatun, Çağrı Bey ve en son yaptığım Kale modeli var. Ancak bu yaylardan Erzan Hatun ile Hürremşah modellerinin yapımını durdurdum. Ama ürettiğim bütün yaylar Türk yayı formundadır."