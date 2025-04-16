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OMÜ Tekvando Takımı Şampiyon Oldu

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde birinci, kadınlarda ise üçüncü olarak genel klasmanda Türkiye şampiyonu oldu. Öğrencilerden Alihan Kuru, Enes Kaplan ve Tuanna Nazlı Kesgin altın madalya ile dönerken, diğer sporcular da madalya kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda başarılara imza attı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada OMÜ, erkekler kategorisinde Türkiye birincisi, kadınlarda Türkiye üçüncüsü olurken, genel klasmanda ise üniversiteler arasında Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyonada Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Alihan Kuru, Enes Kaplan ve Tuanna Nazlı Kesgin altın madalya kazanırken, Gökhan Emre Kesgin ile Kardelen Demir gümüş madalyanın sahibi oldu. Tarık Altıngöz ise bronz madalya elde etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenör Sebahattin Yaşar'ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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