Gübre fiyatları çiftçiyi zorluyor

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK'in açıkladığı 2026 yılı Mart ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini değerlendirdi. Gürer, gübre başta olmak üzere temel girdilerdeki artışların tarımsal üretimi zorladığını ve üreticinin daha pahalıya ürün almasına neden olduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişler Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılına ilişkin son Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerinin, tarımsal üretimde maliyet artışının sürdüğünü gösterdiğini kaydetti.

Gürer, Tarım- GFE'nin Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,89 oranında arttığına dikkati çekerek, "Çiftçinin girdi maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 34,26'ya ulaştı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 33,01 olarak gerçekleşti. Daha da vahimi, 2026 yılının henüz ilk üç ayında tarımsal girdi maliyetleri yüzde 11,25 oranında yükseldi. Endeks değeri ise mart ayında 950,32 seviyesine çıktı. Bu rakamlar, çiftçinin üretim sürecinde kullandığı temel girdilerde önemli bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldığının en somut kanıtıdır" diye konuştu.

"GÜNCEL FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR"

Mart ayında en dikkati çekici artışın gübre ve toprak geliştiriciler grubunda yaşandığını vurgulayan Gürer, "Gübre fiyatları yıllık bazda yüzde 48,33 oranında artarak tüm alt gruplar arasında en yüksek yükselişi gösterdi. Aylık bazda da en yüksek artış yine gübre ve toprak geliştiricilerde gerçekleşti ve artış oranı yüzde 9,69 oldu. Tam da üretim sezonu öncesinde, çiftçinin en temel ihtiyacı olan gübreye erişimi bu artışlarla daha da zor hale getirilmiştir. Gübre atılamayan toprakta verim düşer" dedi.

Gürer, "Girdi fiyat artışı tezgaha zam olarak yansıyor. Özellikle toprağın dokusu ve verim artışı için gübre şart. Gübrede ise fiyat artışı durmuyor. 2020 yılında amonyum sülfat gübre tonu bin 100 TL iken 2026 yılında tonu 20 bin 500 TL çıktı. Can gübre tonu bin 150 TL iken 21 bin lira, DAP gübre tonu 2020 yılında 2 bin 140 TL 2026 yılında tonu 40 bin lirayı gördü ve üre gübre 2020 yılında tonu 2 bin 140 TL iken 2026 yılında tonu 31 bin 500 TL fiyatı çıktı. Özelleştirme ile gübre fabrikaları kamudan alındı. İthalata bağlı kimyasal gübre fiyatları artmasının doğrudan ürün fiyat artışına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"BU YIL REKOLTENİN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR"

"Girdi maliyetlerindeki artış yalnızca çiftçinin değil, tüketicinin de sorunu" diyen Ömer Fethi Gürer, "Bu yıl meyve ağaçlarında meyve tutumunun iyi olması bekleniyor. Rekoltenin de yükseleceği tahmin ediliyor. Artan girdi fiyatları, önümüzdeki dönemde çarşıda, pazarda gıda fiyatlarına doğrudan yansıyacaktır. Geçen sene zirai don nedeniyle dalında ürün kalmadığı için meyve yiyemeyen vatandaş, bu sene de artan tarımsal girdilerin ürün fiyatlarına yansıması ile her ürünü dilediği kadar tüketemeyebilir" değerlendirmesini yaptı."

Kaynak: ANKA