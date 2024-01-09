Ömer Ali Şahiner, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehirli futbolcu Ömer Ali Şahiner, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ömer Ali, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflardan çok etkilendiğini belirten Başakşehirli futbolcu, haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", çevre-yaşamda Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğrafını oylayan Atan, sporda ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesine oy verdi.

Ömer Ali Şahiner, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafları için oy kullandı.