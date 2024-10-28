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Olimpos'ta Kaya Tırmanışı Şenliği Devam Ediyor

Olimpos'ta Kaya Tırmanışı Şenliği Devam Ediyor
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos bölgesinde düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında devam ediyor. Etkinlikte Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaya ile ünlü dağcı Tunç Fındık da yer aldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kaya Tırmanışı Şenliği devam ediyor.

Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından gerçekleştirilen şenliğin ikinci günü etkinliklerine Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaya ile ünlü dağcı Tunç Fındık da katıldı.

TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, şenlik kapsamında sporculara, kaya tırmanışı, arama kurtarma faaliyetleri, doğa yürüyüşü ve doğa sporları hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel

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