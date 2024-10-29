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Olimpos'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlaması: Kaya Tırmanışı Etkinliği

Olimpos'ta Cumhuriyet Bayramı Kutlaması: Kaya Tırmanışı Etkinliği
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kaya tırmanışı yapıldı. Toroslar Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tırmanış yapıldı.

Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nı, Olimpos'ta kaya tırmanışı yaparak ve Türk bayrağı açarak kutladı.

Kulübün Başkanı Hasan Altuntaş, 23 yıl önce kulüp sporcularıyla kaya tırmanışı ve doğa sporları yaparak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya başladıklarını söyledi.

Her geçen yıl aralarına yeni üyelerin katıldığını anlatan Altuntaş, "Bu yıl Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümü. Kumluca'ya bağlı Türkiye'nin en iyi kaya tırmanışı ve doğa sporları rotalarının bulunduğu Olimpos'ta dört gün süren kaya tırmanışı şenliği gerçekleştirdik. Bugün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için arkadaşlarımız kaya tırmanışı yaptı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel

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