Okullarda Dönem Sonu Faaliyet Haftası Başladı

BU yıl ilk kez okullarda uygulanan 'dönem sonu faaliyet haftası'nda öğrenciler için sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler gerçekleştiriliyor.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ereceği 19 Ocak'ta karne almaya hazırlanıyor. Karne öncesi son hafta olan 15-18 Ocak'ta bu yıl ilk kez uygulanmaya başlayan 'dönem sonu faaliyet haftası'nda öğretmen ve öğrencilerin organize ettiği etkinlikler gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla okullarda öğrencilerin son hafta sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi istendi. Okullarda, 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu' dikkate alınarak faaliyetler düzenleniyor. Öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerini geliştirmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşmanın önemini kavraması, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri hedeflendi.