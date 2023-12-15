Okmeydanı Cemevi davasında savcıdan ceza talebi

İstanbul'daki Okmeydanı Cemevi'nde 2014'te bir cenaze törenine katılmak üzere bekleyen Uğur Kurt'u silahla vurarak öldüren polis Sezgin Korkmaz'ın yeniden yargılandığı davada duruşma savcısı, sanığın 'Taksirle birinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve cezanın paraya çevrilmemesini talep etti.

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul'daki Okmeydanı Cemevi'nde 2014'te bir cenaze törenine katılmak üzere bekleyen Uğur Kurt'u silahla vurarak öldüren polis Sezgin Korkmaz'ın yeniden yargılandığı davada duruşma savcısı, sanığın "Taksirle birinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve cezanın paraya çevrilmemesini talep etti.

İstanbul'daki Okmeydanı Cemevi'nde 2014'te bir cenaze törenine katılmak üzere bekleyen Uğur Kurt, polis Sezgin Korkmaz'ın aç tığı ateş sonucu kafasından vurularak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Kurt'u vuran polis Sezgin korkmaz ise yargılama sonucu İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmış, bunu da 12 bin 100 TL adli para cezasına çevirmişti. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararı sonucu Sezgin kormaz'ın yeniden başlayan yargılanmasına bugün devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya taraf avukatları ve Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt katıldı. Sanık polis Sezgin Korkmaz ise teknik problemlerden dolayı Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlanamadı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de duruşmayı takip etti.

NARİN KURT: 2017'DE SANIĞA 12 BİN 100 LİRA PARA CEZASI VEREN HAKİM VE HEYETİNİ KINIYORUM

Narin Kurt, mahkemede şunları söyledi:

"Masum bir insanın kolluk kuvveti tarafından yaşam hakkının elinden alınması ve bizim yaklaşık 10 yıldır adalet arıyor ve bugün hala burada olmamız çok acı. 25 Nisan 2017 tarihinde görülen haklı davamızda sanığa 12 bin 100 lira para cezası veren hakim ve heyeti kınıyorum. ve asla kabul etmiyorum. Oğlum, babası öldürüldüğünde bir buçuk yaşındaydı. Bundan sonraki hayatında babasızlığa mahkum eden kişiye ceza verilmiyor olması çok acı. Oğlum büyüyor ve süreci sorgulamaya başladı. Ben oğluma yaşadığımız adaletsizliği anlatamıyorum. Biz haklı davamızda yüce adalete ve sizin vicdanınıza sığınıyoruz. Bu zamana kadar yaşadığımız haksızlığın son bulmasını ve adalet terazisinde eşit tartılmayı ben ve ailem adına sizden umutla bekliyoruz."

AVUKAT TURGUT KAZAN: ANAYASA'NIN KURALLARINI TANIMAYAN BİR ANLAYIŞ VAR

Müşteki avukatı Turgut Kazan, "Yargılama sürecine yeniden başladık. Çok zor bir dönemde yaşıyoruz bunu biliyorum. Anayasa'nın kurallarını tanımayan bir anlayış var. Artık yargılanmanın yenilenmesi hüküm kurulması demek değidir. Anayasa Mahkemesi'nin bahsettiği eksiklikler neyse onlar giderilmelidir. Bir CD sunduk orada olayı görüyorsunuz. Amirler görüntüde 'Sıkma' diye bağırıyor 5 kez" dedi.

SAVCI MÜTALAASINDA 6 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASINI VE CEZANIN PARAYA ÇEVİRİLMEMESİNİ TALEP ETTİ

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın somut olayda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek maktul Uğur Kurt'un ölümüne sebebiyet verdiği, bu suretle üzerine atılı taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği, ancak Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere cezanın eylemle orantılı olması ve ihlalin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Savcı, bu nedenlerle sanık hakkında "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 1 Mart 2024 tarihine erteledi.