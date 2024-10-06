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Oğuzlar'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri Düzenlendi

Oğuzlar'da Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri Düzenlendi
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Tekke Yaylası'nda Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri etkinliği gerçekleştirildi. Vali Ali Çalgan, şenliğin keyifli geçmesini ve gelecekte daha fazla katılım ile devam etmesini umduğunu belirtirken, etkinliğe birçok yerel yönetici de katıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri gerçekleştirildi.

Oğuzlar ilçesine bağlı Tekke Yaylası'nda, Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri düzenlendi.

Vali Ali Çalgan, şenliğin başlaması dolayısıyla yapılan törendeki konuşmasında, etkinliklerin kazasız belasız geçmesi temennisinde bulunarak, "Bu etkinliğin, gelenlerin keyif aldığı, ev sahibinin mutlu olduğu bir etkinlik olarak varlığını sürdürmesini yürekten diliyorum. Belki daha sıcak bir mevsimde bu organizasyon düzenlenecek. Buna katılacak olanların burada kamp yapması sağlanacak. Hem ilçemizin hem ilimizin tanıtımına katkısı olacağını düşündüğüm bir etkinlik olarak hayatını sürdürecek." dedi.

Konuşmaların ardından sporcular, yamaç paraşütü ile Tekke Yaylası'ndan Obruk Barajı üzerine doğru havalandı.

Şenliğe, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel

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