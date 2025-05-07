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Oğuzlar'da Voleybol Turnuvasında Kaymakamlıkspor Şampiyon Oldu

Oğuzlar'da Voleybol Turnuvasında Kaymakamlıkspor Şampiyon Oldu
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen Gençlik Haftası voleybol turnuvasında Kaymakamlıkspor, Jandarmaspor'u 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada ödüller, bölgedeki yöneticiler tarafından verildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Kaymakamlık spor şampiyon oldu.

Oğuzlar Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı.

Oğuzlar Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde Jandarma spor'u 3-0 yenen Kaymakamlık spor, şampiyon oldu. Turnuvada Jandarma spor ikinci, Esnaf spor da üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından verildi.

Demirkıran, AA muhabirine, sporun tabana yayılması, devletin yaptığı tesislerde spor yapma imkanı sağlamak amacıyla ilçelerde turnuvalar düzenlediklerini söyledi.

Çocukları ve ev hanımlarını spora teşvik etmek istediklerini belirten Demirkan, sağlıklı yaşam için vatandaşları sporla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Turnuva finalinin Hıdırellez'e denk gelmesinden ötürü, ödül töreninin ardından Hıdırellez ateşi yakıldı.

Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş, davul-zurna eşliğinde sinsin oynayarak, ateşin üzerinden atladı.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
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