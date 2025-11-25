Haberler

Öğrencilerden Doğal Sinek Tuzaklarıyla Tarımsal Mücadele

Öğrencilerden Doğal Sinek Tuzaklarıyla Tarımsal Mücadele

Hatay'da Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, kimyasal içermeyen maddelerle Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için tuzaklar hazırladı. Çiftçiler, öğrencilerin geliştirdiği doğal yöntemlerin verimliliğinden memnun olduklarını belirtti.

HATAY'da lise öğrencileri, tarımsal ihracatta ciddi ekonomik zararlara yol açan Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için proje hazırladı. Öğrencilerin kimyasal içermeyen maddelerle pet şişelere yaptığı tuzakları kullanan çiftçiler, ürünün faydalı olduğunu söyledi.

Samandağ ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, tarımsal ihracatta ciddi ekonomik zararlara yol açan Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için proje hazırladı. Felsefe öğretmeni Zihni Berrak'ın danışmanlığında, tarım zararlısına kimyasal madde kullanmadan müdahale eden öğrenciler, gazlı içecek, şeker, maya ve yapıştırıcı kullanarak pet şişeler hazırladı. Hazırladıkları ürünü okul bahçesinde deneyen öğrenciler, sinek tuzaklarının başarılı olduğunu tespit etti. Öğrencilerin ürünlerini çiftçiler de kullanmaya başladı.

'SİNEKLER DOĞAL MALZEMELERİN KOKUSUNA KAPILIYOR'

Proje hakkında bilgi veren Berrak, "Amacımız, çiftçilerimizin sinekle doğal yöntemlerle mücadele etmesini sağlamak ve sinek popülasyonunu azaltmaktır. Hiçbir kimyasal kullanmamaya özen gösteriyor, elimizden geleni yapıyoruz. Sinekler kullandığımız doğal malzemelerin kokusuna ve lezzetine kapılıyor, tuzağa giriyor. Bu projeyi öğrencilerimizle birlikte hazırladık ve tüm çiftçilerimizin bu projeye katılmasını istiyoruz" dedi.

'BİR TANE BİLE SİNEK İZİ YOK'

Çiftçi Abdullah Şener ise "Bu projeyi kendi bahçemde deneyerek büyük bir verim aldım. Şu anda mandalina hasadı yapılıyor, tüccarlara soruyorum; 'Bir tane bile sinek izi yok, meyveler tertemiz' diyorlar. Zihni hocamdan ve öğrencilerimizden Allah razı olsun, bu projeyi hazırladılar. Tüm Samandağ halkına da çağrım şudur; herkes çiftçiliği bu şekilde, organik yöntemlerle yapsın. Hem bizim için daha sağlıklı olur hem de ürünlerin piyasada satışı daha iyi olur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
