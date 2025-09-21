ODTÜ TEKNOKENT’ten Çin ile Stratejik Anlaşma

ODTÜ TEKNOKENT, Çin'in teknoloji üssü Pekin'de önemli bir stratejik anlaşmaya imza attı.

Zhongguancun Science City (ZGC) ile imzalanan mutabakat zaptı, iki ülkenin teknoloji ve inovasyon ekosistemlerini yakınlaştırmayı hedefliyor.

Pekin'in bilim ve teknoloji merkezi Haidian Bölgesinde gerçekleşen imza töreninde, ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar, ZGC yöneticileri ve Haidian Belediyesi yetkilileri ile buluştu.

2024 yılında 1290,71 milyar Yuan (yaklaşık 181 milyar ABD doları) GSYH'ye ulaşan Haidian, aralarında Çin'in en prestijli üniversiteleri olan Tsinghua ve Pekin'in de bulunduğu 83 üniversite, 138 araştırma enstitüsü, 29 ulusal mühendislik araştırma merkezi ve 92 ulusal laboratuvara ev sahipliği yapıyor. Çin'in "Silikon Vadisi" ZGC, bünyesindeki 16 bilim ve teknoloji parkı ve 22 binden fazla yüksek teknoloji firması ile faaliyet gösteriyor ve Lenovo, Baidu, Xiaomi ve JD.com gibi Çin'in teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

İmzalanan işbirliği kapsamında ilk temaslar Dongsheng Science Park ile gerçekleştirildi. Görüşmede, Türk teknoloji firmalarının Pekin'de faaliyetlerini geliştirmesi, Çinli şirketlerin Türkiye pazarına açılması, ortak inovasyon zincirlerinin kurulması ve girişimcilere iki Teknopark bünyesinde soft landing imkanı sağlanması gibi hedefler ortaya konuldu.

ODTÜ TEKNOKENT heyeti Çin ziyareti kapsamında ayrıca ZGC sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği (IASP) 42. Dünya Konferansı'na katılarak Türkiye'nin teknoloji ekosistemini uluslararası platformda temsil etti.