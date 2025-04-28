Ödemiş'te Vatandaşlar Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlar, yağmur duasına çıktı.

Sarı Dede Mezarlığı yakınlarında bir araya gelen Demircili Mahallesi sakinleri, birlikte dua etti.

Burada katılımcılara etli pilav, ayran ve helva ikram edildi.

Demircili Mahallesi Muhtarı Ülkü Coşkun, "Dileğimiz hiçbir zaman susuz kalmamak. Yetiştirdiğimiz mahsullerimiz için de yağmurun bereketi çok önemli." diye konuştu.???????