Ödemiş'te Vatandaşlar Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Demircili Mahallesi sakinleri, yağmur duası için bir araya gelerek ortak dua etti. Etli pilav, ayran ve helva ikram edilen etkinlikte, muhtar Ülkü Coşkun, yağmurun mahsuller için önemli olduğunu vurguladı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde vatandaşlar, yağmur duasına çıktı.
Sarı Dede Mezarlığı yakınlarında bir araya gelen Demircili Mahallesi sakinleri, birlikte dua etti.
Burada katılımcılara etli pilav, ayran ve helva ikram edildi.
Demircili Mahallesi Muhtarı Ülkü Coşkun, "Dileğimiz hiçbir zaman susuz kalmamak. Yetiştirdiğimiz mahsullerimiz için de yağmurun bereketi çok önemli." diye konuştu.???????
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel