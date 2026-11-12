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Ödemiş'te sahaya giren köpek maçı durdurdu, konuk kaleci onu kucağına alıp çıkardı

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Ödemiş'te sahaya giren köpek maçı durdurdu, konuk kaleci onu kucağına alıp çıkardı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde oynanan amatör maçın 85. dakikasında sahaya giren köpek nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Konuk ekibin kalecisi köpeği kucağına alarak saha dışına çıkardı; maç golsüz beraberlikle tamamlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde oynanan amatör maçta sahaya giren köpek oyunun durmasına neden oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 10. grup 5. hafta maçında Ödemişspor ile Otofora Yeşilova Futbol Kültürü Spor Kulübü arasında Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında sahaya köpek girdi.

Maçın hakemi Murat Polat, köpeğin çıkarılması için oyunu durdurdu. Konuk ekip Otofora Yeşilova'nın kalecisi Doğukan Özçimen, köpeği kucağına alarak saha dışına çıkardı.

Daha sonra devam eden maç, golsüz beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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