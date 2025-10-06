Ödemiş'te Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleştirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi iş birliğiyle rahvan at yarışları düzenlendi.

Günlüce Mahallesi'ndeki etkinlikte çeşitli illerden 140 at yarıştı.

Yarışlar baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal a, ithal b, ikili tay, taze beşli olmak üzere 11 kategoride yapıldı.

Dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi.

Ödemiş At Yetiştiricileri ve Binicilik Derneği Kulübü Başkanı Hasan Aktaş, yarışların güzel bir birliktelik sağladığını ifade etti.