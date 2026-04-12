Ödemiş'te rahvan at yarışları düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Ödemiş Belediyesi işbirliğinde rahvan at yarışları gerçekleştirildi.

Günlüce Mahallesi'ndeki etkinlikte, çeşitli illerden 140 at yarıştı.

Yarışlara katılan Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömür Meç, ilginin yüksek olduğunu belirterek, rahvan at yarışlarının geleneksel bir spor olarak yaşatıldığını söyledi.

İlhan Kayalı ise yarışların hem at sahipleri hem de seyirci açısından güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi.