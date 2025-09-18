Oaxaca'da Renkli Ahşap Oyma Sanatı ve Ekonomik Katkısı

OAXACA, 18 Eylül (Xinhua) -- Meksika'nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca kentine bağlı San Antonio Arrazola köyü, renkli ahşap oymalarıyla tanınıyor. Ahşap oymalar, malzemenin şekillendirilmesi, oyulması, cilalanması ve desenlerin elle boyanması gibi süreçlerden geçerek hazırlanıyor. Genellikle hayvanlardan ilham alınarak yapılan bu ahşap oymalar fantastik ve mitolojik unsurlarla da zenginleştiriliyor. Bölgeye özgü bu halk sanatı, aynı zamanda köyde yaşayan birçok aileye önemli bir gelir kaynağı sağlıyor.