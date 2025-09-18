Haberler

Oaxaca'da Renkli Ahşap Oyma Sanatı ve Ekonomik Katkısı

Oaxaca'da Renkli Ahşap Oyma Sanatı ve Ekonomik Katkısı
Güncelleme:
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bulunan San Antonio Arrazola köyünde, hayvanlar ve mitolojik unsurlardan ilham alınarak yapılan renkli ahşap oymalar, yerel aileler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

OAXACA, 18 Eylül (Xinhua) -- Meksika'nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca kentine bağlı San Antonio Arrazola köyü, renkli ahşap oymalarıyla tanınıyor. Ahşap oymalar, malzemenin şekillendirilmesi, oyulması, cilalanması ve desenlerin elle boyanması gibi süreçlerden geçerek hazırlanıyor. Genellikle hayvanlardan ilham alınarak yapılan bu ahşap oymalar fantastik ve mitolojik unsurlarla da zenginleştiriliyor. Bölgeye özgü bu halk sanatı, aynı zamanda köyde yaşayan birçok aileye önemli bir gelir kaynağı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
