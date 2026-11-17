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ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin ulusal güvenlik politikalarının, ihracat kontrollerine uyumunun ve küresel ticaret risklerinin yönetiminin denetiminden sorumlu yeni bir komite kurduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Nvidia Yönetim Kurulunun Ulusal Güvenlik ve İhracat Kontrolü Gözetim Komitesi'ni kurduğu bildirildi.

Açıklamada, komitenin Nvidia'nın ulusal güvenlik ve küresel ticaret mevzuatına uyum programlarını denetleyeceği belirtildi.

Komiteye destek sağlamak üzere hukuk, ulusal güvenlik ve ticaret mevzuatına uyum alanlarında uzman bağımsız dış uzmanlar görevlendirileceği aktarılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Suzanne Nora Johnson'ın komiteye başkanlık edeceği kaydedildi.

Açıklamada, komitenin yönetimle yapılacak toplantılar ve idari oturumlar da dahil olmak üzere en az üç ayda bir toplanacağı belirtildi.

Şirketin açıklamasında, yeni komitenin kurulması kararının, Yönetim Kurulunun ilgili hükümet paydaşlarıyla etkileşimini güçlendirme ve en yüksek kurumsal yönetim ve denetim standartlarını ortaya koyma konusundaki kararlılığını yansıttığı ifade edildi.

Nvidia'nın söz konusu komiteyi kurma kararı, şirketin eski CEO'su Jensen Huang'ın, aralarında Çinli casus olduğu öne sürülen bir kadınla ilişkisinin de bulunduğu evlilik dışı ilişkilerine yönelik haberlerin gündemde olduğu bir dönemde geldi.

Kaynak: AA