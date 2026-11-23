Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Önde gelen yapay zeka çipleri üreticilerinden Nvidia, casusluk iddiası nedeniyle görevinden ayrılan Jensen Huang'ın yeniden CEO olarak göreve başladığını duyurdu.Yapay zeka (YZ) sektörünün önde gelen şirketlerinden Nvidia'da, kısa süre önce "casusluk iddiası" nedeniyle görevinden ayrılan Jensen Huang'ın derhal geçerli olmak üzere yeniden CEO olarak göreve döndüğü açıklandı.

Huang, 12 Kasım'da evlilik dışı ilişki iddialarının ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrılmıştı. İddialar arasında, ABD makamlarının Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle incelediği bir kadınla ilişkisi bulunduğu da yer alıyordu.

Şirketten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Huang'ın süreç boyunca sergilediği açıklık ve liderlik kapasitesinden memnuniyet duyduğu belirtildi. Ayrıca üst düzey ABD'li yetkililerden alınan değerlendirmeler sonrasında Huang'ın göreve dönüşünün ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi.

Nvidia yönetimi, daha önceki açıklamalarında Huang'ın yeniden şirket yönetimine dahil olmasını kesin bir dille reddediyordu.

Kararın ardından Nvidia hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 25'in üzerinde değer kazandı.

Trump Huang'ın geri dönüşünden memnun

Abd Başkanı Donald Trump Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın şirket yönetimini yeniden devralalacak olmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

ABD lideri, kendine ait Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun "doğru ve ölçülü bir karar verdiğini" dile getirdi. Trump, baştan bu yana Huang'a destek veriyor ve görevine geri dönmesi gerektiğini ifade ediyordu.

Nvidia, ABD'deki YZ çip pazarının büyük bölümünü kontrol ederken dünyanın en değerli halka açık şirketleri arasında bulunuyor.

63 yaşındaki Huang, 1993 yılında kurucuları arasında yer aldığı Nvidia'yı video oyunlarına yönelik çip üreten bir şirketten YZ işlemcilerinde küresel pazar liderlerinden biri haline getirmişti. Huang ayrıca, şirketin çip geliştirme stratejisine, büyük müşteri anlaşmalarına ve Washington ile ilişkilerine uzun yıllardır yön veren isim olarak öne çıkıyordu.

Şirket hisselerinin yüzde 3,56'sına sahip olan Huang, aynı zamanda Nvidia'nın en büyük bireysel hissedarı konumunda yer alıyor.

Megaspeed soruşturması sürüyor

Bu arada casusluk iddialarının odağındaki Singapur merkezli Megaspeed, ABD makamlarıyla yürütülen soruşturmada iş birliği yapacağını açıklamıştı. Şirket hakkında Singapur'da da soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Nvidia'nın en büyük müşterilerinden biri olan Megaspeed'in Haziran 2024'ten bu yana yaklaşık 4,8 milyar dolar değerinde çip satın aldığı belirtiliyor.

ABD'li yetkililer, Nvidia CEO'su ile bağlantısı olduğu belirtilen Megaspeed yöneticisi Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığını ve Washington'un satışını kısıtladığı yapay zeka çiplerinin Çin'e ulaştırılmasında rol oynadığını öne sürüyor. Söz konusu iddialarla ilgili soruşturma devam ediyor. Pekin yönetimi ise söz konusu casusluk suçlamalarını reddediyor.

Reuters,dpa,DW /TY,ET

Kaynak: Deutsche Welle