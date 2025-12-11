Nusaybin'de TIR, köprü altına sıkıştı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde köprü altından geçmeye çalışan termokinli TIR, sürücüsü yüksekliği hesaplayamayınca sıkışarak hasar gördü.

Olay, dün akşam saatlerinde Devrim Mahallesi'ndeki Alman Köprüsü'nün ikinci geçiş noktasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen termokinli TIR, köprü altından geçmek istediği sırada yüksekliği yanlış değerlendirince sıkıştı. Yaptığı manevralarla aracı bulunduğu yerden çıkarmayı başaran sürücü kazada yaralanmazken TIR'ın termokin bölümünde ise hasar oluştu.