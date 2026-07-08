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Mardin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir halı satış iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde halı satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Selahattin Eyyübi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde halı satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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