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Nusaybin'de Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

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Nusaybin'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda final maçı yapıldı. Duruca Anadolu Lisesi, Gençlik ve Spor takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu. Turnuvanın 3'üncüsü ise Nusaybin Ortaokulu oldu. Ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Nusaybin'de, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Kaymakamlık, belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Kupası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası"nda final heyecanı yaşandı.

Nusaybin Atatürk Stadyumunda yapılan final maçında, Duruca Anadolu Lisesi ile Gençlik ve Spor takımları karşılaştı.

Yaklaşık 2 saat süren maçı Dururca Anadolu Lisesi 3-2 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın 3'üncüsü ise Nusaybin Ortaokulu oldu.

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Törende ayrıca Kaymakam Kayabaşı tarafından ilçede düzenlediği etkinliklerden dolayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin'e de plaket verildi.

Kaymakam Kayabaşı, turnuvada mücadele eden tüm takımları kutladığını belirterek, turnuva boyunca takımlara destek veren Nusaybinlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Cumhuriyet voleybol Nusaybin Spor Güncel Haberler

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