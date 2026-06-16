Danimarkalı İlaç Devi Novo Nordisk, Çin'deki Üretim Tesisine 30 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

TİANJİN, 16 Haziran (Xinhua) -- Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk, Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Belediyesi'ndeki üretim tesisine 200 milyon yuan (yaklaşık 30 milyon ABD doları) ek yatırım yaparak ilaç üretimini genişleteceğini ve ilgili enjeksiyon kalemlerinin montaj ve üretim kapasitesini artıracağını duyurdu.

Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada, genişleme projesi tamamlandığında ilgili ürünlerin üretim kapasitesi ve tedarik verimliliğinin daha da artacağı ve Çin pazarında giderek çeşitlenen ilaç talebinin daha iyi karşılanacağı belirtildi.

Tianjin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde yer alan üretim tesisi, şirketin stratejik küresel üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Novo Nordisk'in Tianjin'deki üretim tesisi, hem Çin pazarına hem de diğer bölgelere enjeksiyon cihazları ve kullanıma hazır ilaç ürünleri tedarik ediyor.

Novo Nordisk'in Küresel Üretim ve Tedarikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Kasper Bødker Mejlvang, şirketin küresel tedarik sisteminin önemli bir ayağı olan Tianjin tesisinin, yenilikçi ürünleri yerel olarak üretmeye devam edeceğini belirtti. Mejlvang, söz konusu yatırımın, şirketin Çin'deki varlığını derinleştirme ve uzun vadeli kalkınmayı sürdürme konusundaki kararlılığını yansıttığını da vurguladı.

1923 yılında kurulan Novo Nordisk, Çin pazarına 1994 yılında giriş yaptı. Şirketin 2003 yılından bu yana Çin'de yaptığı yatırımlar 17 milyar yuanı aşmış durumda.

Kaynak: Xinhua