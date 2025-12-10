Haberler

Yılbaşı kutlamasında, 'Noel Baba' kostümü ve sakalına ilgi

Yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale getirmek için tercih edilen Noel Baba kostümü, şapka ve yapay sakal fiyatları geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 arttı. Kostüm 1750 lira, yapay sakal 245 lira, şapka ise 250 lira.

YILBAŞI kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenlerin tercih ettiği Noel Baba kostümü, şapkası ve yapay sakalının fiyatı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 arttı. 'Noel Baba' kostümü 1750 lira, yapay sakalı 245 lira, şapkası 250 liradan alıcı buluyor.

Yeni yılı evde ailesi ve misafirleriyle karşılayacaklar, kutlama için hazırlıklara başladı. Aile üyeleriyle yılbaşı akşamının heyecanını yaşamayı planlayanların evdeki süsleme için ilk tercihi, Noel Baba kostümü ile sakalı oldu. Evde yeni yıl kutlaması için hediyelik eşya satışı yapılan mağazalar ve bu mağazaların internet siteleri yoğun ilgi gördü.

EVLERDE YILBAŞI HAZIRLIĞI

Yılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre, hediye paketleri, en çok satılan ürünler arasında yer aldı. Evde yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdi. Mağazalarda ve internet ortamında gerçekleştirilen alışverişlerde, Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan ürünlerin satışında son 2 haftada artış yaşandı.

Yeni yıl süslemesi satan mağaza sorumlusu Behice Öztürk, kentte yaşayan yabancıların Noel ve yılbaşı kutlaması için evde hazırlıklara başladığını vurguladı. Öztürk, Türk ve yabancı müşterilerinin yılbaşı kutlamalarında ve hediyelik eşya olarak Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Öztürk, "Fiyatlarda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 artış oldu. En çok satılan Noel Baba sakalının fiyatı 245 lira, şapkası 250 lira. Kostüm bin 750 liraya satılıyor" diye konuştu.

Haber: Tolga YILDIRIM- Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
