Nizip ve Narın Belediyeleri Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Gaziantep'in Nizip Belediyesi ile Kırgızistan'ın Narın Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Kırgızistan Narın Eyalet Valisi Nurbek Satarov, Narın Belediye Başkanı Caynak Nemat Uulu ve beraberlerindeki heyet, ilçeyi ziyaret etti.

Daha sonra Nizip Belediyesini ziyaret eden protokol üyeleri, bir süre sohbet etti, fikir alış verişinde bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, yaptığı açıklamada, protokolün hayırlı olmasını diledi.

İki ülke arasında gönül köprüsü kurduklarını anlatan Doğan, "İlçemizi sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında tanıtmayı hedefliyoruz. Kültürel ve ekonomik alanlarda yapılacak ortak çalışmalarla bu dostluğun daha da pekişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan Narın Eyalet Valisi Nurbek Satarov da Nizip'e gelmekten dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye ile Kırgızistan arasında kardeşlik bulunduğunu aktaran Satarov, "Bu tarih boyunca süregelen güçlü bir bağdır. Nizip ile Narın arasında atılan bu adım, halklarımız arasındaki dostluğu daha da güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Narın Belediye Başkanı Caynak Nemat Uulu ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek, kalıcı dostluğun temelini attıklarını kaydetti.

Daha sonra iki belediye arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.