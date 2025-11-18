Haberler

Nizip ve Narın Belediyeleri Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Nizip ve Narın Belediyeleri Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip Belediyesi ile Kırgızistan'ın Narın Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. İki belediye temsilcileri, dostluklarını güçlendirmek ve ortak çalışmalar yapmak amacıyla bu protokole imza attı.

Gaziantep'in Nizip Belediyesi ile Kırgızistan'ın Narın Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Kırgızistan Narın Eyalet Valisi Nurbek Satarov, Narın Belediye Başkanı Caynak Nemat Uulu ve beraberlerindeki heyet, ilçeyi ziyaret etti.

Daha sonra Nizip Belediyesini ziyaret eden protokol üyeleri, bir süre sohbet etti, fikir alış verişinde bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, yaptığı açıklamada, protokolün hayırlı olmasını diledi.

İki ülke arasında gönül köprüsü kurduklarını anlatan Doğan, "İlçemizi sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında tanıtmayı hedefliyoruz. Kültürel ve ekonomik alanlarda yapılacak ortak çalışmalarla bu dostluğun daha da pekişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan Narın Eyalet Valisi Nurbek Satarov da Nizip'e gelmekten dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye ile Kırgızistan arasında kardeşlik bulunduğunu aktaran Satarov, "Bu tarih boyunca süregelen güçlü bir bağdır. Nizip ile Narın arasında atılan bu adım, halklarımız arasındaki dostluğu daha da güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Narın Belediye Başkanı Caynak Nemat Uulu ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek, kalıcı dostluğun temelini attıklarını kaydetti.

Daha sonra iki belediye arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Trump'ın planı BMGK'dan geçti! Tepki jet hızında geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.