Nizip Belediyesi'nden Çiftçilere Destek: Yeni Analiz Laboratuvarı Açıldı

Nizip Belediyesi'nde kurulan analiz laboratuvarı çiftçilere destek vermeye devam ediyor.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, gazetecilere, ilçede tarımsal üretimin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Kurulan analiz laboratuvarının çiftçilere büyük katkı sağladığını ve tarımda sürdürülebilirliği artırmayı hedeflediklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Sağlanan destek ile tarımda daha verimli ve sağlıklı ürünler elde edilmesini amaçlıyoruz. Laboratuvar, toprak analizleriyle toprağın besin değerlerini ve tüm seviyelerini belirleyerek, çiftçilerin toprak sağlığını iyileştirmelerine yardımcı oluyor. Yaprak analizlerinde ise bitkilerin besin durumlarını incelenerek daha verimli ürün yetiştirilmesini sağlanıyor. Zeytinyağı analizleriyle de ürün kalitesinin arttırılmasını hedefliyoruz. Geleceğe daha sağlıklı ve verimli ürünler bırakmak için değerli çiftçilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz."

Doğan, tarımda sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve ilçenin ekonomisini güçlendirmek adına bu tür projelerle çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.