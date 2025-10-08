Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 206 Tutuklama

Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda nitelikli dolandırıcılık yapan 271 şüpheliden 206'sının tutuklandığını açıkladı. Dolandırıcılar, yüksek kazanç vaadiyle yatırım yaptırma, sahte altın satışı ve kamu görevlisi olarak tanıtılarak dolandırıcılık yapma gibi yöntemlerle 971 vatandaşı mağdur etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 41 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında, 271 şüpheliden 206'sının tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 41 ilin İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, "yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşları dolandırdıkları", "sahte altın sattıkları", "kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları" ve "sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları"nın tespit edildiğini belirterek, şüpheliler hakkında cumhuriyet savcılıklarınca soruşturma başlatıldığını aktardı.

Bu kapsamda, 971 vatandaşı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 41 ilde son bir aydır düzenlenen operasyonlarda 271 şüpheliden 206'sının tutuklandığını, 49'una adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydeden Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi olduğunun tespit edildiğinin altını çizdi.

Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

